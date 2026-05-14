Inflación 2,6%: Milei dijo que “el único dato que trae alivio es que sea cero”

Aunque apenas se conoció que la inflación de abril fue de 2,6%, la primera medición a la baja en 10 meses, Javier Milei celebró la noticia, más tarde, el Presidente aseguró que "el único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero".

El mandatario brinda una entrevista al canal de streaming Neura, donde fue consultado sobre el dato difundido este jueves por el INDEC. "El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. El único dato que nos trae alivio es que sea cero, después vemos", insistió.

Milei aseguró que hasta que eso no sucede, "la lucha contra la inflación no está terminada". "Tanto Toto (Caputo) como yo odiamos la inflación", afirmó el mandatario.

La inflación de abril fue de 2,6%, según informó este jueves 14 de mayo el INDEC, y rompió la tendencia alcista de los últimos diez meses. Con respecto al mes anterior, fue una fuerte baja: en marzo había dado 3,4%, la más alta en un año. En el año acumula un 12,3%, mientras que la interanual llega a 32,4%.

El mandatario consideró que luego de que Manuel Adorni, hoy investigado por presunto enriquecimiento ilícito, ganó las elecciones legislativas porteñas - aunque luego no asumió como legislador- "comenzó un ataque especulativo de la política contra la moneda para romper el equilibrio fiscal".

En ese sentido, Milei volvió a arremeter contra los medios de comunicación, sobre los que dijo que "jugaron en contra del programa económico y cargaron la calle con malas intenciones". "Hubo un intento de golpe de Estado, fueron cómplices los medios, políticos, empresarios y opinadores mercenarios”, enfatizó.

"Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI; todo el mundo esperaba una gran depresión. ¿Por qué no se dio? Por el formato del ajuste. Al momento de cerrar el Tesoro no subimos los impuestos. La discusión es moral", explicó en otro pasaje de su entrevista.

Milei recordó que luego de levantar el cepo en 2025 le pidió al equipo económico que quería sacar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). “Si nosotros no hubiéramos sacado las LEFI a esa corrida (N.d.R luego de las PASO) de 41 mil millones de dólares tenés que sumarle 20 mil millones de dólares más. Y si a eso le sumas la suba de encajes, el tamaño de la corrida fue de 70 mil millones de dólares. Hubiéramos tenido una hiper", explicó.