River inició las obras de ampliación y techado del Monumental

River Plate inició las obras de ampliación y techado del estadio Monumental, un proyecto que llevará la capacidad total a 101 mil personas y buscará posicionarlo entre los más grandes del mundo.

Las primeras tareas comenzaron con la demolición de sectores internos del club que serán utilizados como base operativa de la construcción. La dirigencia apunta a avanzar con la etapa principal durante el receso por el Mundial 2026.

El proyecto contempla un techo integral sostenido por más de 100 columnas y una membrana translúcida que permitirá mantener el césped híbrido. También se construirá un skywalk panorámico similar al del estadio del Tottenham Hotspur.

La obra será financiada a través de un crédito que el club devolverá en un plazo de diez años, con tres de gracia, utilizando los ingresos generados por el aumento de capacidad, los recitales, el sistema de ticketing y futuros acuerdos comerciales.

Además, River sumará una nueva bandeja con 16 mil ubicaciones adicionales. La remodelación incluirá pantallas gigantes, nuevos palcos, ascensores y sectores gastronómicos. Según el cronograma previsto, las obras finalizarían en 2029 y el equipo solo perdería la localía en tres partidos.

Con información de TyC Sports.