Lázzari: “Tenemos el mejor sector privado del mundo”

n “Tenemos el mejor sector privado del mundo”, destacó el economista Gustavo Lázzari en una conferencia ante empresarios realizada el lunes en esta ciudad, en un encuentro organizado por la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Establecimiento Las Marías y la Fundación Victoria Jean Navajas que contó con la participación del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y otras autoridades.

Lejos de las visiones pesimistas, el expositor destacó que la principal ventaja comparativa de la Argentina son las “agallas y la resiliencia” del entramado productivo, incluso frente a los obstáculos regulatorios e impositivos, aunque advirtió que la falta de crédito y los costos excesivos atentan contra el crecimiento, la creación de empresas y la generación de empleo.

“Ningún sector privado en el mundo se bancó la lluvia de gasto público, la ausencia de crédito durante 20 años, la multiplicidad de impuestos” ni la destrucción de rutas como la 12 y la 14, que pasan por Corrientes, en alusión al crítico estado de la infraestructura vial del país, resaltó el economista.

Lázzari rescató que horas antes había compartido un encuentro con empresarios anfitriones. “Cada tres minutos tiraban un proyecto distinto. No les están dando los números como quisieran, pero le meten, le meten, le meten”, luego de señalar que encontró en la zona de Virasoro “el resumen perfecto de la mejor versión de la Argentina. Gente con dudas, gente con problemas, gente con preocupación, pibes llenos de esperanza. Pero el que tenía dudas, problemas, preocupación, me hablaba de proyectos”.

El gobernador Juan Pablo Valdés, por su parte, hizo un repaso de las principales inversiones proyectadas o en marcha en la provincia, entre las que destacó la planta de ArPulp en Ituzaingó, las inversiones hechas por Las Marías en su planta industrial, de Cambium Timber, las inversiones de la empresa Zeni en Esquina y una inversión de más de 140 millones de dólares de Central Puerto en entre Saladas y Santa Rosa.

“Las inversiones van llegando, y van llegando porque el gobierno nacional trajo el RIGI. Una oportunidad que no es ni más ni menos lo que decía Lázzari: le quitan los impuestos, le aseguran una mejor retribución, inversión a menor plazo”, expresó el gobernador.Asimismo, auguró que el avance de las inversiones en el resto del país en el marco del RIGI permitirá con el tiempo la reducción y eliminación de las retenciones al agro. “Eso va a traer muchísimas inversiones. Pero las inversiones se van a terminar de consolidar en el 2029 y en el 2030, y recién ahí quizás este país pueda renunciar a las retenciones”, estimó.En la apertura, y tras las palabras de bienvenida de Adolfo Navajas Fournier en nombre de la Fundación Victoria Jean Navajas y de Las Marías, el presidente de Fecorr, Roberto Báez, destacó que “empresarios, industriales, comerciantes, el sector público, trabajamos incansablemente todos los días para que nuestra provincia pueda generar más riquezas, más empleos y más oportunidades”, y remarcó que las empresas socias de la Federación Empresarial de Corrientes generan más de 15.000 puestos de trabajo en la provincia.El Banco de Corrientes, además, hizo una presentación de sus principales líneas de créditos y productos orientados especialmente al ámbito empresarial y productivo.

Los indicadores

de la Argentina

En una charla que se extendió alrededor de una hora ante un auditorio repleto, Gustavo Lázzari hizo un análisis de la situación actual, y consideró que “estamos frente a un cambio de régimen. Creo que el cambio ya empezó. Creo que ya estamos en los primeros 10, 15% del cambio”, aunque advirtió que el sector privado viene de décadas de crisis recurrentes y tiene que atender un escenario presente lleno de complejidades.

“Cuando yo digo a alguien que tiene que ser eficiente o le hablo de inteligencia artificial, de cambiar los procesos, le hablo a alguien que tiene en la cabeza la urgencia del formulario F.931, las retenciones, las cuotas de la moratoria”.

En ese cambio de régimen, Lázzari resaltó que “a la transición hay que financiarla” para sostener el sistema productivo argentino en este momento de crisis que ya llevó al cierre de gran cantidad de empresas y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Si bien mencionó que hay empresas que están en mejores condiciones económicas y financieras, advirtió que “el 40% de las pymes tienen deudas fiscales. El 40% de las pymes no aplican para (obtener financiamiento de) los bancos”.

Según el economista, son empresas que dicen “queremos seguir, queremos estar, pero no podemos”.“Para el sector privado, fundamentalmente para la familia, hace falta un mini Plan Marshall (en referencia al plan económico estadounidense que destinó más de 13.000 millones de dólares para reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial). Si hoy estamos con el consumo ralentizado es porque durante el populismo todo el salario iba al consumo a lo pavote. Ahora la luz, el gas, los peajes, la nafta empezaron a ocupar parte del salario. Con todos los impuestos que estos productos llevan, ahora tenemos endeudamiento. Hace falta un proyecto de desendeudamiento”.

Carga impositiva y

judicialización

Siguiendo con las dificultades que enfrenta el sector productivo, Lázzari dedicó parte de su análisis al sistema impositivo “en los tres niveles: Nación, Provincia, Municipios. Tenemos problemas en los tres. Quizás se intentó bien, quizás son buenas intenciones, pero el conjunto es un desastre, y la espalda del argentino está muy debilitada para mantener este Estado”.

En cuanto a la Nación, Lázzari valoró que “Milei dice que los impuestos son muchos. Bien”, pero recordó que el Gobierno aseguró que bajará impuestos “siempre y cuando tengamos superávit. Y el superávit está finito. Sin superávit, esto queda”.

Sobre las provincias, criticó el sistema de Ingresos Brutos: “Está mal diseñado. No cumple ningún artículo de la Constitución. Ninguno es responsable de esto, pero la realidad es que genera un efecto cascada. Un Ingresos Brutos chiquitito en alimentos termina siendo el 10%. En una tasa de interés, capaz que tenés 10, 8 o 9% sobre un crédito”.

Asimismo, agregó a los factores que atentan contra el sector productivo los “impuestos disfrazados de tasa” a escala municipal.

El economista también dedicó un segmento de su exposición a la judicialización laboral, “otro costo argentino que tenemos nosotros, que no tienen necesariamente nuestros competidores. Los juicios por accidentes de trabajo. Somos 600.000 empresas. En los últimos tres años hubo más de 100.000 juicios por año. El 80% de estos juicios lo iniciaron personas ilesas. Este es uno de los motivos por los cuales la gente no emprende”.

Oportunidades

A pesar de estos obstáculos, de los riesgos políticos y de la disparidad en la recuperación sectorial (la energía y la minería “vuelan”, pero el mercado interno rezagado es el que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, con seis millones de empleos), Lázzari puso cerca del cierre un ejemplo del gran potencial argentino.

Según el economista, si la Argentina lograra colocar el equivalente a un centavo de dólar en cada uno de los 24.000 millones de platos de comida que se sirven diariamente en el mundo, el país duplicaría sus exportaciones agroindustriales (ingresando más de 84.000 millones de dólares anuales), sin depender exclusivamente de recursos extractivos como minería o energía.

Para Lázzari, la conclusión deja abierta la puerta al optimismo: el camino hacia una economía abierta y estable es difícil -“tachemos del diccionario la palabra “fácil”, expresó- pero el empresariado argentino ya demostró tener una enorme capacidad de supervivencia para encarar la reconstrucción.

Tras la charla, los asistentes compartieron una cena en instalaciones de Establecimiento Las Marías, en un ambiente cálido de intercambio de opiniones sobre proyectos y distintos aspectos de la actualidad económica argentina y provincial.