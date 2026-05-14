Hallaron muerto en el río Paraná a un joven correntino

Alrededor de las 13 de este jueves, hallaron sin vida a un joven correntino que era intensamente buscado, el cual fue localizado en aguas del río Paraná, a la altura de la localidad chaqueña de Basail.



Personal de la Prefectura Naval Argentina divisó el cuerpo sin vida de esta persona a la altura del kilómetro 1130, el cual se encontraba atrapado y enganchado en una canoa, lo que motivó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad, según indicaron fuentes policiales.



Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría de Basaíl, se trasladaron de urgencia al lugar del hecho para constatar la situación y asegurar la zona.

Minutos más tarde, familiares de la víctima se hicieron presentes en el sitio del hallazgo y reconocieron formalmente el cuerpo, que fue identificado como Alexis Nahuel López, de 22 años de edad, quien era oriundo de la provincia de Corrientes.



Las autoridades judiciales locales tomaron rápida intervención en el caso para esclarecer los motivos del deceso y La Fiscalía de turno ordenó el levantamiento y posterior traslado del cadáver hacia las instalaciones del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif).



En esa institución médica se realizará la correspondiente autopsia legal, mientras la policía avanza con la toma de declaraciones testimoniales a los familiares directos