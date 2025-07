Piloto mercedeño ganó en la Fórmula Entrerriana

Saldo positivo arrojó la presentación de Gonzalo Álvarez y Leonardo Rey en la doble fecha de la Fórmula Entrerriana que se corrió el fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El sábado, Álvarez, piloto del Chajarí Motorsports, de la familia Villanova, logró una gran victoria pese a que no tuvo una buena clasificación.

El piloto mercedeño consiguió de buena manera el primer puesto, algo que le estaba faltando para consolidarse como protagonista central ya que había hecho podio en las anteriores fechas pero se le negaba la victoria.

La final del domingo fue positiva. Álvarez no tuvo una buena clasificación pero pudo remontar hasta llegar al tercer puesto que le permitió sumar buenos puntos para el campeonato 2024.

En tanto que Leonardo Rey, piloto de Monte Caseros logró en su debut la pole position del sábado y concluyó cuarto en la primera final del fin de semana.

En tanto que este domingo domingo, la clasificación no fue la mejor pero en la final remontó y logró el segundo lugar.

Gonzalo Álvarez surgió del karting mercedeño y actualmente corre la Fuerza Libre Internacional. En tanto Leo Rey nació deportivamente del karting provincial correntino y actualmente corre en la Fuerza Libre Zonal.