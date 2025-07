Se disputó la octava, última fecha de la Liga Pre Federal de Clubes y quedaron definidos los cruces de cuartos de final del torneo que organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes.

Los cruces de cuartos de final, que se disputan a series de 3 partidos, comenzarán el sábado 12 y los equipos que terminaron más abajo en las posiciones serán locales.

Los partidos previstos son: Pingüinos vs. San Martín de Curuzú Cuatiá, El Tala vs. Amad de Goya, Córdoba vs. Colón y Hércules vs. San Lorenzo de Monte Caseros.

La última fecha

La particularidad de la última fecha fue que se dieron todos triunfos visitantes.

En Goya, San Martín de Curuzú Cuatiá superó a Amad 85 a 76 y se aseguró el segundo lugar en la zona B. La figura de la noche fue Juan Pablo Vigiani quién anotó 25 puntos en la victoria del conjunto curuzucuateño.

Por la misma zona, Córdoba le ganó a Hércules, que terminó la etapa sin victorias, 70 a 49 con 16 puntos de Juan Cruz Cequeira.

En el marco de la zona A, en la ciudad de Corrientes, San Lorenzo de Monte Caseros necesitó de un tiempo suplementario para superar a El Tala 89 a 84. El jugador destacado del encuentro fue Martín Bonja que anotó 29 puntos.

Mientras que también por el grupo A, con 21 puntos de Emilio Vallejos, Colón superó a domicilio a Colón 64 a 57.

Las posiciones finales de la etapa clasificatoria fueron las siguientes:

Zona A: San Lorenzo 15 puntos, Colón 14, Pingüinos 11 y El Tala 8.

Zona B: Amad 14 puntos, San Martín y Córdoba 13 y Hércules 8.