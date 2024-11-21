Sacachispas y Mandiyú se sumaron a los cuartos de final de la Copa de la Liga

La tercera fue la vencida. Después de dos suspensiones por las condiciones climáticas, se pudieron completar los cruces de octavos de final y Sacachispas y Mandiyú clasificaron a la próxima fase de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol.

En cancha de Libertad se jugaron este jueves los dos partidos pendientes de la primera ronda eliminatoria del certamen de primera división.

Sacachispas no tuvo problemas para dejar en el camino a Talleres al superarlo 4 a 0 con goles de Germán Acuña (2), Víctor Recalde y Leonardo Luques.

Mientras que Mandiyú superó a Rivadavia 2 a 0 con los goles convertidos por Facundo Sosa y Hernán Valenzuela.

Estos partidos estaban programados originalmente para el pasado domingo, se reprogramaron para el martes y recién se pudieron jugar este jueves. Las dos suspensiones fueron por las malas condiciones del campo juego por la lluvia que cayó en la capital correntina.

En los otros partidos de octavos de final, jugaron el viernes y el sábado, se dieron estos resultados: Curupay 2 - Independiente 0, Ferroviario 2 - Libertad 0, Lipton 0 - Mburucuyá 0 (6-7), Doctor Montaña 0 - Empedrado 3, Barrio Quilmes 2 - Robinson 1 y Boca Unidos 1 - Cambá Cuá 0.

De esta forma quedaron definidos los ocho equipos que siguen en competencia y se amaros los cruces de cuartos de final.

En la llave 1 jugarán Barrio Quilmes vs. Boca Unidos y Ferroviario vs Mandiyú.

En la 2 están Empedrado vs. Mburucuyá y Curupay vs Sacachispas.

Programación

El programa de partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa de la liga es el siguiente:

Sábado 23

Cancha de Sportivo: 18.00 Barrio Quilmes vs. Boca Unidos y 20.00 Empedrado vs. Mburucuyá.

Domingo 24

Cancha de Libertad: 18.00 Sacachispas vs. Curupay y 20.00 Ferroviario vs. Mandiyú.