voto joven Juan Pablo Valdés
TENIS

Midón consiguió su mejor ubicación en el ránking

El tenista correntino de 20 años debutará este martes en el Challenger de Temuco, Chile.

Por El Litoral

Martes, 26 de noviembre de 2024 a las 03:00

El tenista de 20 años, Lautaro Midón consiguió esta semana su mejor ubicación en el ránking de la ATP. El correntino apareció en el puesto 390 y mejoró 6 lugares respecto a la semana anterior. Había comenzado el 2024 en la ubicación 499.

Midón afrontará desde este martes su décimo challengar de año. Se presentará en Temuco, Chile, en una certamen que se disputa sobre canchas rápidas.

El correntino que ingresó en forma directa al cuadro principal tendrá como rival a Tomás Farjat (464) que llega desde la clasificación. Será el cuarto enfrentamiento entre los argentinos en el circuito. Las tres cruces anterior fueron con triunfos para Midón (M25 en Rosario, M15 de Bragado y en la clasificación del Challenger de Curitiba).

El vencedor del partido entre Midón y Farjat enfrentará en la segunda ronda al vencedor de Santiago Rodríguez Taverna (Argentina) y Conner Huertas del Pino (Perú).

