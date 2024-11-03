Boca cayó ante Lanús y Gago sigue sin ganar desde que asumió

Boca extendió su mal momento frente a Lanús y cayó por 1 a 0 en un discreto encuentro disputado esta noche, en el sur bonaerense, en el cierre de la vigésima fecha de la Liga Profesional 2024.

El delantero Eduardo Salvio, a los 34 minutos del segundo tiempo, le dio el triunfo al "Granate".

El encuentro tuvo en la primera etapa a Lanús con juego más sólido en todas su líneas y con una ofensiva que buscó sacar provecho de las falencias defensivas que exhibió el equipo de Fernando Gago.

Marcelino Moreno y Walter Bou fueron las cartas de peligro por parte del "Granate", que no tuvo la lucidez suficiente para abrir el marcador y que debió aguantar los reclamos -sin resultados- por una clara mano de Marcos Rojo dentro del área.

Por su parte, Boca fue apenas una sombra de lo que pretende su entrenador y solamente tuvo una ocasión de peligro en los pies de Edinson Cavani, pero no prosperó y le bajaron el telón al primer acto sin emociones.

En el complemento, la temática del cotejo no sufrió alteraciones: el local siguió con su dominio y creando situaciones, mientras que el "Xeneize" se fue sumergiendo lentamente en su propio desconcierto y no pudo estar a la altura de lo que demandó el cotejo.

A falta de diez minutos para el final, una nueva floja reacción de la defensa, le permitió a Marcelino Moreno habilitar a "Toto" Salvio, quien ante la desesperada salida de Leandro Brey, firmó el 1 a 0.

Otros resultados

En Avellaneda, Racing se impuso 2 a 0 a Instituto con goles de Nazareno Colombo y Facundo Muro. Mientras que Tigre y Platense empataron 0 a 0 en un partido que terminó en escándalo por los jugadores se cruzaron a golpes de puños, insultos y botellazos camino a los vestuarios.

Lo que viene

La fecha 21 comenzará este lunes con dos encuentros. Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento desde las 19 y a partir de las 21 jugarán en Mendoza Independiente Rivadavia y Rosario Central.