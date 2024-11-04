Corrientes dijo presente en la apertura de los Juegos Nacionales Evita

Con la participación de 7 mil jóvenes de 20 provincias argentinas y la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se puso en marcha en el Polideportivo “Islas Malvinas” una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita.

Corrientes estuvo presente en el acto cun una delegación que supera los 300 atletas y con la indumentaria proporcionada por el Gobierno de Corrientes.

El Secretario de Deportes Jorge Terrile, confirmó el arribo de la delegación en perfectas condiciones. “Los jóvenes fueron alojados, almorzaron, asistieron a la ceremonia de apertura, y están listos para la competencia que inicia este martes.”.

“Cuentan con la indumentaria oficial, y todo el trabajo de coordinación y logística que realizan nuestro equipo de profesores”, explicó.

“Son más de 300 correntinos en Mar del Plata, disfrutando de esta fiesta del deporte, y debo recalcar el total respaldo de nuestro Gobernador Gustavo Valdés para que nuestra delegación esté presente en este certamen nacional”, enfatizó Jorge Terrile.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 36 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de niños, niñas y jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata.

Los escenarios principales para las competencias son el Polideportivo Islas Malvinas y el complejo del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), donde se desarrollarán el atletismo y la natación, respectivamente.

Las playas de Mar del Plata reciben las competencias de vóleibol y handball de playa. Los deportes adaptados, incluidos básquet en silla de ruedas, boccia y goalball, tienen su espacio en el Polideportivo Libertad y el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas.

Otras sedes destacadas incluyen el Centro de Desarrollo de Talentos de Voley (Cedetalvo) y Santa Cecilia para el vóleibol convencional, la cancha de hockey sobre césped municipal para el hockey 7, y la Villa Marista para el rugby 7. El tenis se juega en el Edison Lawn Tenis y el Club Banco Provincia. Asimismo, el complejo de Punta Mogotes recibe las pruebas de ciclismo y canotaje, y el Centro de Educación Física Nº1 es sede de tenis de mesa y judo.