Comunicaciones busca la recuperación en Catamarca

Luego de la derrota en Santiago del Estero, Comunicaciones de Mercedes visitará este martes, desde las 21.30, a Montmartre de Catamarca en la continuidad de la Liga Argentina Apertura.

El encuentro pondrá frente a frente a dos de los equipos que comparte la segunda ubicación con un registro de cuatro triunfos y dos derrotas. Con la misma marca aparece Amancay de La Rioja, mientras que el único líder en la División Norte B es Independiente de Santiago del Estero con 6 victorias y 2 caídas.

Comunicaciones comenzó su segunda gira de la temporada con una derrota en Santiago del Estero frente a Independiente por 84 a 73, de esta forma, el equipo santiagueño se tomó revancha de la caída frente al mismo rival pero en Mercedes.

Los 25 puntos que anotó Matías Morera fueron determinantes para la victoria de Independiente. También se destacaron en el goleo Rodrigo Fillol con 12 y Matías Acosta con 11.

En Comunicaciones, que ganó el primer tiempo 42 a 39, la ofensiva pasó por Franco Maeso (16), Matías Eidintas (14) y Cristian Zenclussen (13). En tanto que Damián Tintorelli aportó 10 puntos y 9 rebotes.

Después de la presentación en Catamarca, Comunicaciones concluirá esta gira en La Rioja donde se medirá con Amancay el jueves 7.