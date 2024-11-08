Colón y Regatas se adelantaron en las semifinales del Oficial

El Cuadrangular Final 2024 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes se puso en marcha con victorias contundentes de Colón y Regatas.

La series semifinales, programadas al mejor de tres juegos, comenzaron el jueves en el estadio José Jorge Contte, ubicado en el parque Mitre de la capital correntina.

Colón venció a Juventus 73 a 51 y Regatas hizo lo propio con Córdoba 79 a 54, es decir que perdieron los dos primeros clasificados de la fase regular del torneo Oficial de primera división.

El triunfo de Colón (3º en la fase de clasificación) se fue construyendo cuarto a cuarto, pero la gran diferencia la sacó en el último parcial. Los conducidos por Horacio Brun ganaron los cuatro segmentos: 16-10, 20-18, 14-10 y 23-13.

Luciano Cárdenas con 12 puntos y Emilio Vallejos con 11 fueron los principales goleadores en Colón, mientras que en Juventus (2º) los destacados en la ofensiva fueron Enzo Alvaredo con 14 y Hugo Sánchez con 10.

La victoria de Regatas (4º) se sustentó en un arranque demoledor. Los dirigidos por Diego Checenelli ganaron el primer cuarto 21 a 4. Córdoba (1º) pudo anotar su primer tiro de cancha, a los 13 minutos del partido, previamente solamente había podido anotar cuatro tiros libres.

Los principales goleadores en el Fantasma fueron Alan Ledesma con 22 puntos y Benjamín Marcó con 15, mientras que en Córdoba se destacaron Juan Cruz Cequeira y Lucas Monzón con 13 puntos cada uno.

Las revanchas se jugarán el martes 12, siempre en cancha de Regatas. A las 21 se medirán Regatas - Córdoba y a las 22.30 lo harán Colón y Juventus.

Si vuelven a ganar Regatas y Colón avanzarán a la final de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Córdoba y Juventus necesitan la victoria para llevar sus respectivas series a un tercer juego.