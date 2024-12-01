Nordeste cerró el Argentino con un nuevo triunfo

Nordeste cerró su participación en el Campeonato Argentino Juvenil de rugby con un triunfo sobre Santiago del Estero. La victoria fue por 18 a 13 y de esta manera los chicos correntinos y chaqueños se quedaron con el quinto puesto en la zona Ascenso.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste, conducido por Ricardo Camacho, concluyó el Argentino con tres triunfos y la misma cantidad de derrotas, y mantuvo la categoría.

En la etapa clasificatoria, Nordeste venció como local a San Juan y perdió como visitante frente a Chubut.

En la etapa Concentrado, que se jugó en Mar del Plata, perdió con el local en el cierre de la fase clasificatoria. Después superó a Uruguay y este domingo hizo lo propio con Santiago del Estero.

El seleccionado de Nordeste que viajó a Mar del Plata estuvo compuesto por: Lautaro Alcalá, Francisco Arias, Juan Armoa, Francisco Azula, Maximiliano Bernard, Jeremías Bieski Bejuk, Valentino Birocco, Joaquín Carballo Chilissi, Baltazar Castillo Ódena, Valentín Cocomarola, Mirco Dalmasso, Fabricio Encina, Sebastián Gómez Moreno y Gael Grachot.

El plantel se completó con Augusto Guglielmone, Esequiel Ibarra, Benjamín Micmacher, Franco Milezzi, Emiliano Piragine, Yoshitari Quiñones, Lucas Romero Bieber, Diago Romero, José Ruiz Díaz, Lucas Sangiorgio, Lucas Schiavi, Facundo Solari, Lautaro Sosa y Máximo Spessot Zacoff.

Buenos Aires campeón

Buenos Aires superó en la final a Rosario 43 a 14 y se coronó campeón del Argentino Juvenil 2024.

Por su parte, Alto Valle venció a Chile 15 a 13, se quedó con el primer puesto en el Ascenso y el próximo año jugará en la zona Campeonato.

Entre Ríos bajó a la zona Ascenso y Chubut al Select 12. En tanto que Oeste superó a Misiones y jugará en el Ascenso durante el 2025.