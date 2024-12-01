San Martín visita a Ferro en otro intento de cortar la racha negativa

La primera gira de San Martín en la temporada 2024/25 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) concluirá este domingo cuando enfrente a Ferro Carril Oeste.

El encuentro se jugará en el mítico estadio Héctor Etchart, ubicado en el barrio porteño de Caballito, y dará inicio a las 20.

San Martín acumula cuatro derrotas consecutivas y quedó con un registro de dos triunfos en siete presentaciones.

La racha negativa comenzó en el clásico contra Regatas y siguió frente a La Unión de Formosa, Peñarol de Mar del Plata y Boca Juniors.

El principal déficit del equipo correntino pasa por su escaso poder ofensivo, en tres de las últimas derrotas no llegó a los 70 puntos, la excepción fue contra La Unión donde hubo un tiempo suplementario.

Su promedio de gol a favor en siete partidos disputados llega a 68.7 puntos. Con esa cifra, está obligado a tener una defensa casi perfecta para aspirar a la victoria.

El equipo que conduce técnicamente Gabriel Revidatti necesita una mayor participación de Manny Payton en el ataque. El escolta estadounidense tiene un escaso 5 puntos de promedio en los 7 partidos disputados.

Además, espera que Samuel Givens termine de acoplarse al equipo y también aporte gol en el ataque.

La primera gira comenzó en Mar del Plata y siguió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra Peñarol mostró una pálida imagen, pero contra Boca Juniors tuvo poder de reacción y tuvo la última pelota en su poder para intentar torcer la historia.

Ferro Carril Oeste llega a este compromiso con un 50% de efectividad: ganó 4 partidos y perdió la misma cantidad.

Sus últimos juegos fueron en Córdoba donde venció a Independiente de Oliva pero perdió contra Instituto y Atenas.

El equipo que tiene como DT a Federico Fernández cuenta en su plantel con la experiencia de Alejandro Diez y Mariano Fierro. Además, aparecen como principales referentes Emiliano Lezcano, Rodrigo Gallegos, Leonel Bettiga y Tomás Spano.

Luego del partido contra Ferro, San Martín regresará a Corrientes para enfrentar a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el miércoles 4 y a Zárate Basket el sábado 7.

Los últimos encuentros del año para el Rojinegro serán como visitantes en una gira muy dura que comenzará el domingo 15 contra Riachuelo de La Rioja, seguirá el martes 17 frente a Olímpico de La Banda y culminará el jueves 19 contra Quimsa de Santiago del Estero.

