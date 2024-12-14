Ganó Huracán pero no le alcanzó y quedó eliminado

Huracán Corrientes dejó sin invicto a Resistencia Central, le ganó como visitante 1 a 0, sin embargo quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

El Azulgrana ganó en la capital chaqueña 1 a 0 pero no le alcanzó para torcer el destino en la serie de la tercera ronda de la Región Litoral Norte y Resistencia Central, que había ganado en Corrientes 2 a 0, es que el que avanzó de ronda.

El único gol del partido disputado este sábado en Resistencia fue anotado por Rodrigo Lanuzzi a los 15 minutos del primer tiempo. En tanto que en el complemento, desde los 14, Huracán Corrientes quedó con 10 jugadores por la expulsión de Héctor Zabala.

El equipo conducido por Alfredo Villegas dominó el partido e impuso su juego, llevando peligro hacia el arco defendido por Gonzalo Gómez.

El buen trato de la pelota fue vital para generar situaciones de riesgo frente al arco visitante, pero, al igual que en el partido de ida, falló en la puntada final.

En el partido de ida, jugado hace una semana, Huracán no pudo romper el cero pese a que contó con numerosas situaciones para convertir, incluso un penal cuando el partido estaba 2 a 0.

Para Resistencia Central fue su primera derrota de la temporada y su primer gol en contra del torneo. En la próxima ronda, cuarta, tendrá como rival al vencedor de la llave entre Empedrado y Mandiyú.