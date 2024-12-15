El ídolo Diego Milito es el nuevo presidente de Racing, junto a Hernán Lacunza como su vicepresidente primero y Martín ferré como vice segundo, al vencer a Christian Devia y Víctor Blanco en las elecciones del club que se llevaron a cabo este domingo.

El triunfo de la agrupación “Racing Sueña”, que contó con el apoyo de otras listas, se impuso por un amplio margen ante sus pares de “Racing Gana”, aunque restan saber los resultados oficiales.

Aproximadamente 16.000 socios se acercaron a votar al Microestadio Polideportivo Jorge Camba, ubicado en el Pasaje Corbatta 520, desde las 8 hasta las 18, de los 37.360 que estaban habilitados para las elecciones, un récord absoluto para los comicios del club de Avellaneda.

Dentro de las propuestas presentadas por Milito están contar con Costas para el año 2025, debido al gran año 2024, pero aa su vez están convencidos de que el indicado para hacerse cargo de las divisiones inferiores de la institución es Miguel Gomis, hombre clave en la formación del ex Inter de Milán.

Asimismo, desde “Racing Sueña” ven de vital importancia fomentar los deportes amateurs en el club, por lo que Delfina Merino, ex integrante de la selección argentina femenina de hockey sobre césped, será la encargada de dirigir los mismos.

Milito asumirá su nuevo cargo como mandamás de La Academia por los próximos cuatro años a partir del jueves 19 de diciembre.