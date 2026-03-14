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MARÍA NELIDA SPALLA

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2026 en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Roxana Carruega y Miguel Benítez participan el regreso de María Nelida a la casa del Padre y acompañan con mucho cariño a su familia rogando cristiana resignación. c/187

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MARÍA NÉLIDA SPALLA

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2026 en la ciudad de Esquina. La Fiscalía de Ejecución de Penas, lamenta profundamente el fallecimiento de la Sra. Madre de la Secretaria María de los Milagros Martínez Spalla. Elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/189

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MARÍA NELIDA SPALLA

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2026 en la ciudad de Esquina. La Fiscalía de Ejecución de Penas, lamenta profundamente el fallecimiento de la Sra. Madre de la Secretaria María de los Milagros Martínez Spalla. Elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/190

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MARÍA NELIDA SPALLA

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2026 en la ciudad de Esquina. Tus amigas las “CULTURALES” participan con tristeza la partida de la querida Mane y acompañan con oraciones a Milagros y familia en este doloroso momento. QEPD y brille para ella la luz que no tiene fin.

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MARÍA NELIDA SPALLA

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2026 en la ciudad de Esquina. El Escribano Roque A. Escobar y su esposa Melibea Domínguez junto a sus hijos Ma Sofía y Gustavo Farizano; Ma Mercedes y Gabriel Garolera participan con pesar el fallecimiento de la querida amiga Ma Nélida y acompañan a la familia Martínez Spalla en este triste momento. QEPD