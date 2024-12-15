Derrota de San Martín en La Rioja

Con una derrota en La Rioja, San Martín de Corrientes inició su última gira de 2024 en la Liga Nacional de Básquetbol. El Rojinegro perdió frente a Riachuelo 74 a 67 en un partido donde fue de mayor a menor.

Los tiros de tres puntos le dieron la ventaja a San Martín en el inicio del encuentro que se disputó en el Superdomo de la capital riojana. Después bajó su efectividad y se mantuvo en juego gracias a su defensa.

La ofensiva correntina fue liderada por José Banegas con 16 puntos y Samuel Givens con 15. En tanto que Tomas Botta aportó 11. El goleador de Riachuelo fue Reginald Becton con 16 puntos, además fue doblo figura al capturar 10 rebotes.

En el cuarto inicial San Martín dominó el juego a partir de su efectividad con los tiros de tres puntos. Convirtió 6 triples de 9 intentos con Banegas y Givens como principales referentes. Además, la defensa correntina se mostró fuerte y se llevó el primer parcial 22 a 14.

La distancia se estiró a 9 (25 a 16) con un triple de Manny Payton en los primeros instantes del segundo cuarto, pero a partir de allí bajó el goleo de San Martín que se recostó en defensa para mantenerse al frente del tanteador. En Riachuelo crecieron Becton y Federico Aguerre para quedar solamente tres abajo (37 a 34) cuando se llegó al descanso largo.

La defensa de Riachuelo, con presión en todo el rectángulo de juego, fue determinante para dar vuelta el partido frente a un rival que bajó su porcentaje de tres puntos y se quedó sin opciones para atacar. El local apostó por le uno contra uno en la ofensiva y Nathann Praddy se hizo presente con los envíos a distancia. El parcial fue 23 a 13 a favor del equipo riojano que pasó a ganar 57 a 50.

Un par de apariciones de Franco Méndez le permitieron a San Martín quedar un punto abajo (59 a 58), pero Riachuleo definió el juego de la mano de sus base Diego Figueredo, un triple de Praddy y un all you de Becton.

San Martín (4-7) seguirá su gira por Santiago del Estero. El martes visitará a Olímpico en La Banda y el viernes jugará contra Quimsa en la capital santiagueña.