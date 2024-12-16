La picante acusación del arquero de Talleres contra los futbolistas de Newell's

Talleres llegó a la última fecha de la Liga Profesional con posibilidades matemáticas de coronarse pero, dentro de los nueve escenarios posibles, no era el más beneficiado. El elenco que dirige Alexander Medina estaba obligado a ganarle a Newell's y, a la vez, necesitaba que Vélez (que era el único que dependía de sí mismo) perdiera ante Huracán.

Sin embargo, nada de esto ocurrió: la T sufrió una dura derrota por 3-1, el elenco de Liniers se impuso 2-0 sobre el Globo y el trofeo quedó en Buenos Aires, situación que desbordó a Guido Herrera.

Minutos antes de que finalizara el duelo, el arquero del combinado cordobés hizo una fuerte denuncia contra los futbolistas de la Lepra, a quienes acusó de haber recibido dinero para hacerle partido a su equipo. "Juegan por plata nomás", les gritó visiblemente molesto. Acto seguido, llevó una de sus manos encima de la otra e hizo un claro gesto en alusión a un supuesto arreglo económico que fue registrado por las cámaras.

El resumen del partido entre Talleres y Newell's por la fecha 27 de la Liga Profesional

Talleres aguantó el partido 0-0 hasta el segundo tiempo, momento en el que Francisco González abrió el marcador para Newell's y complicó al elenco cordobés que, además de estar perdiendo su respectivo partido, tenía a Vélez 2-0 arriba en Liniers. Aunque la T consiguió el descuento a los 64' de la mano de Sebastián Palacios y puso el empate con tiempo, dos goles sobre la hora de Agustín Juárez y Juan Manuel García le quitaron todas las esperanzas y le impidieron alzar la Liga Profesional. De esta manera, el encuentro finalizó 3-1 en favor del equipo de Santa Fe.+

