Huracán falló en la definición y cayó frente a Resistencia Central

Huracán Corrientes pagó caro su falta de definición y perdió frente a Resistencia Central 2 a0 en el encuentro de ida de la tercera ronda de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

El equipo de la capital chaqueña, que tiene su valla invicta en el torneo, hizo gala de su eficacia, aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar y llevarse tres puntos vitales en la eliminatoria que seguirá la próxima semana en Resistencia.

De entrada, a los 5 minutos, el conjunto chaqueño, abrió el marcador a través de Alexis Zalazar que aprovechó el rebote en le travesaño y mandó la pelota al fondo del arco.

Huracán tardó unos minutos en reaccionar y tomar el control del partido. Se adueño de la pelota en la mitad de la cancha y lentamente llevó peligro hacia el arco defendido por Gonzalo Gómez

Las situaciones para llegar a la igualdad fueron claras, pero los conducidos por Alfredo Villegas carecieron de definición, además, por momentos les faltó claridad para generar situaciones más claras frente a la valla visitante.

En el complemento, el partido fue más parejo. Resistencia Central se adelantó unos metros y Huracán Corrientes ya no tuvo tantos espacios para atacar.

Sobre el final llegaron más emociones en el partido que se jugó en el barrio Berón de Astrada. Luis Gómez cerró una buena combinación de pases que tuvo Resistencia Central y anotó el segundo gol de su equipo.

En tiempo de descuento, Huracán tuvo un penal a su favor pero el remate de Julio Montero se fue por el palo izquierdo del arquero chaqueño.

Más partidos

El encuentro de ida por los octavos de final de la Región Litoral Norte que debían disputar este sábado Guaraní Antonio Franco y Belgrano de Curuzú Cuatiá se postergó por la lluvia que cayó en Posadas y se reprogramó para este domingo a las 19 siempre en el estadio de Villa Sarita.

En tanto que San Lorenzo de Monte Caseros y Mitre de Posadas jugarán este domingo, a partir de las 20, en la ciudad del interior correntinos.



