River y Boca enfrentan a los equipos rosarinos

River recibirá a Rosario Central en busca de la clasificación a la Copa Libertadores 2025, en el marco de la vigésimo sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental este domingo a las 19.15 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Mientras que Boca intentará seguir en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores 2025 cuando visite a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa a las 21, el árbitro del partido será Leandro Rey Hilfe.

Marcelo Gallardo, entrenador de River, volverá a contar con el defensor Germán Pezella, quien ocupará el lugar de Leandro González Pirez. A su vez, el delantero Adam Bareiro sufrió un esguince en el tobillo derecho, por lo que se perderá el partido ante el “Canalla” y se pone en duda su llegada al cierre del campeonato ante Racing.

Con un empate, River se asegurará un lugar en la próxima Copa Libertadores sin depender de otros resultados.

Por su parte, Boca Juniors necesita del triunfo para mantener la ilusión de llegar al máximo torneo continental.

El entrenador Fernando Gago sufrió dos bajas importantes: el arquero Sergio “Chiquito” Romero, por una molestia muscular, y el lateral izquierdo Marcelo Saracchi, por un cuadro febril.