Última fecha

Así se jugará la Liga Profesional: día y hora de los partidos que definirán al campeón

Los organizadores del torneo de primera división dieron a conocer el cronograma de partidos de la jornada 27°. Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán tienen chances de quedarse con el título.

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 19:02

La organización de la Liga Profesional dio a conocer este lunes el cronograma de partido de la fecha 27°, en la que se definirá al campeón. Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán son los tres equipos que tienen chances de quedarse con el título y jugarán sus partidos el domingo desde las 19.30.

Vélez perdió el sábado en su visita a Unión y permitió que Talleres, que el domingo le ganó a Gimnasia en La Plata, lo alcanzara en lo más alto de la tabla de posiciones. Ambos tienen 48 puntos, aunque el Fortín tiene una ventaja por la diferencia de gol (acumula +20 contra +9 de los cordobeses).

Huracán, en tanto, jugará desde las 21.30 ante Platense en el estadio Tomás Adolfo Ducó el partido correspondiente a la fecha 26. En caso de ganar, también llegará con chances de ser campeón a la última jornada y disputará un duelo apasionante ante Vélez en Liniers el domingo a las 19.30. Al mismo tiempo, Talleres será local ante Newell’s.

En tanto que el sábado habrá dos clásicos apasionantes: a las 19.15 Boca será local ante Independiente y desde las 21.15 Racing recibirá a River.

Así se jugará la fecha 27 de la Liga Profesional
Viernes 13 de diciembre

  • 19.00 Barracas Central – Lanús
  • 19.00 Estudiantes – Argentinos
  • 21.15 Banfield – Sarmiento
  • 21.15 San Lorenzo – Tigre

Sábado 14 de diciembre

  • 17.00 Instituto – Godoy Cruz
  • 17.00 Rosario Central – Belgrano
  • 19.15 Boca – Independiente
  • 21.15 Racing – River

Domingo 15 de diciembre

  • 17.00 Defensa y Justicia – Unión
  • 17.00 Platense – Gimnasia
  • 19.30 Vélez – Huracán
  • 19.30 Talleres-Newell’s

Lunes 16 de diciembre

  • 21.00 Independiente Rivadavia – Deportivo Riestra
  • 21.00 Atlético Tucumán – Central Córdoba

TN 

