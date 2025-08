Aranduroga ganó en la última jugada y clasificó a cuartos

Con un try sobre la hora, Aranduroga venció a San Patricio 25 a 24 y se aseguró un lugar en los cuartos de final del Regional NEA de rugby.

La derrota, sumado al triunfo de Sixty frente a Aguará 39 a 37, relegó a San Patricio en su lucha por clasificar a la próxima instancia.

El héroe de la tarde fue el wing Isidro Vallejos Barbis que apoyó el try del triunfo Cebra en el cierre del encuentro.

El duelo entre los equipos correntinos se disputó este sábado en cancha de Aranduroga y correspondió a la décimo tercera fecha, penúltima de la etapa clasificatoria.

Dentro de un trámite equilibrado, el local marcó la tendencia en los primeros 40 minutos. Los dos equipos apoyaron dos tries y sumaron dos conversiones. La diferencia estuvo en la conversión de dos penales contra ninguno del rival.

Ignacio Romero Artaza y Vallejos Barbis fueron los autores de los tries de Aranduroga en el primer tiempo. Mateo Fiat y Eric Ramos lo hicieron para San Patricio. Lucas Cerain acertó las dos conversiones y dos penales para el local, mientras que Arial Álvarez sumó las conversiones para el visitante. Así el marcador quedó 20 a 14 favorable a Aranduroga.

En el complemento, San Patricio dio vuelta el resultado. A los 3 minutos, Álvarez apoyó un try el mismo medio scrum completó la jugada de 7 puntos con la conversión.

Un penal de Álvarez, había errado dos durante la tarde, dejó el marcador 24 a 20 favorable al Rojinegro a los 19 minutos.

San Patricio pasó a jugar defensivamente, tuvo algunas opciones de contrataque y soportó la reacción de Aranduroga hasta la última jugada del encuentro.

Los delanteros de Aranduroga empujaron, llevaron el juego a la zona de 5 metros, y permitieron que la pelota llegue a la punta izquierda donde Vallejos Barbis tuvo espacio vacío para llegar al ingoal.

Después ya no hubo tiempo para más. Aranduroga festejó un agónico triunfo y el pasaje a los cuartos de final. San Patricio se lamentó por la derrota y llegará a la última fecha dependiendo de otro resultado para clasificar.

Curda y San José adentro

Por la fecha 13 del Regional NEA, Curda de Paraguay le ganó como local a Capri 25 a 22, se clasificó para los cuartos de final y dejó sin chances a los misioneros.

En Asunción, San José dio cuenta de Curne 21 a 10 y clasificó a los cuartos de final. El equipo universitario ya estaba clasificado a las semifinales.

En Resistencia, Sixty consiguió un valioso triunfo sobre Aguará 39 a 37 y quedó como tercero en la zona A.

Así se ubican

Zona A: Curne 48 puntos, Curda 41, Sixty 32, San Patriciio 29 y Regatas 9.

Zona B: Taraguy 44, Aranduroga 27, San José 24, Capri 15 y Aguará 13.

Lo que viene

El próximo fin de semana se disputará la fecha 14, última de la etapa clasificatoria. Los partidos programados son Curda - San José, Capri . Sixty, Taraguy - Aguará, Aranduroga - Regatas y Curne - San Patricio.

Queda por resolverse el cuarto protagonista de los cuartos de final (Sixty o San Patricio) y las ubicaciones finales de Aranduroga y San José para armar las llaves eliminatorias.