Ministerio de Turismo Concejo Deliberante Juan Pablo Valdés
MARIA VICTORIA PISARELLO

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 00:00

MARIA VICTORIA PISARELLO

Q.E.P.D.

Falleció el 11 de marzo de 2026. Participan con profundo dolor de su fallecimiento sus hermanos Gabriel Pisarello Hoedtke y Lucía Cristina Pisarello Hoedtke, sus hermanos políticos Mirta Elena Almeida y Enrique Luis Suarez, sus sobrinos Enrique, Julián Francisco Suarez y Analia Suarez Pisarello; sobrinos políticos Daniela Milani De Oliveira, Etel Nora Ortiz y Tomas Di Giuseppe; sobrinos nietos Lucas Enrique, Alejando y Mauricio De Oliveira Suarez; Victoria y Martina Suarez Ortiz y Alina Di Giuseppe. Rogamos por el eterno descanso de tu alma, que brille para vos la luz que no tienen fin. c/184

