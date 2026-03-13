†

MARIA VICTORIA PISARELLO

Q.E.P.D.

Falleció el 11 de marzo de 2026. Participan con profundo dolor de su fallecimiento sus hermanos Gabriel Pisarello Hoedtke y Lucía Cristina Pisarello Hoedtke, sus hermanos políticos Mirta Elena Almeida y Enrique Luis Suarez, sus sobrinos Enrique, Julián Francisco Suarez y Analia Suarez Pisarello; sobrinos políticos Daniela Milani De Oliveira, Etel Nora Ortiz y Tomas Di Giuseppe; sobrinos nietos Lucas Enrique, Alejando y Mauricio De Oliveira Suarez; Victoria y Martina Suarez Ortiz y Alina Di Giuseppe. Rogamos por el eterno descanso de tu alma, que brille para vos la luz que no tienen fin. c/184