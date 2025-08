Mingo Centurión no sigue en Cambá Cuá

El Club Social y Deportivo Cambá Cuá comunicó este lunes oficialmente que el técnico, Domingo Centurión, no seguirá al frente del primer equipo de la institución.

En sus redes sociales, la entidad señaló que "de común acuerdo, Domingo Centurión, se desvinculó de la institución y no es más el director técnico del plantel de Primera División. El club le agradece su trabajo y le desea los mejores éxitos en el futuro".

Fuentes cercanas a la entidad señalaron que el ciclo del DT se agotó por diferencias con la dirigencia y el plantel, mientras que consultado por este medio, Centurión se limitó a señalar que "ya no estaban dadas las condiciones para continuar".

Mingo fue el hombre buscado por la dirigencia para reemplazar a Walter Zacarías, luego de que el DT más ganador de la historia de Cambá Cuá comunicó a los dirigentes su decisión de ir a dirigir a Mandiyú, durante la pretemporada.

Cambá Cuá viene de golear 4-1 a Mburucuyá el pasado sábado en el inicio de la segunda fase del Torneo Oficial capitalino, en lo que resultó ser el último partido del ciclo de Centurión en el Rojo, que se va habiendo conseguido el 75 por ciento de los puntos disputados.

En el certamen de la Liga Correntina, Cambá Cuá jugó hasta el momento 16 partidos, de los cuales ganó 10, empató 5 y perdió 1.

En tanto que en el Provincial de Clubes, luego de una fase clasificatoria con puntaje ideal, Cambá Cuá fue eliminado en cuartos de final por San Martín de Virasoro. El este campeonato, el último campeón del Oficial capitalino ganó 6 partidos, empató 1 y perdió 1.

Tras el alejamiento de Centurión, el plantel superior de Cambá Cuá quedó a cargo de Jorge Ortíz, técnico de la Reserva, mientras que la preparación física será de Franco Matulich.

(RP)