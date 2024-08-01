Se eliminó el Ascenso y el Oficial tendrá una sola categoría

El torneo Oficial de primera división en la capital correntina se jugará en una sola categoría porque la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) decidió eliminar el Ascenso.

El campeonato, que dará inicio el 15 de agosto, tendrá entonces 12 equipos al sumarse los cuatro que debían militar esta temporada en la B.

Con esta medida, se vieron beneficiados los clubes Don Bosco, Malvinas 1536 Viviendas, San Martín y Sportivo Corrientes que suben de categoría sin pasar por el ascenso durante el 2024.

Ellos se suman a Alvear, Colón, Córdoba, El Tala, Hércules, Juventus, Pingüinos y Regatas.

Los directivos del básquebtol capitalino optaron por dejar de lado el Ascenso. En esta categoría venían jugando 4 clubes. Disputaban tres ruedas y después los cruces de playoffs para determinar los dos ascensos.

Al evaluar ese formato, se decidió dejar de lado ese torneo y los 12 clubes habilitados en la primera división jugarán la zona campeonato.

De esta forma se eliminan los ascensos y descensos (premios y castigos por la campaña deportiva) pero se disputarán tres copas a lo largo del Oficial.

El formato del torneo de primera división en la Abcc establece que los 12 equipos jugarán todos contra todos a una rueda.

Los cuatro primeros accederán a la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de donde saldrá el campeón de la temporada 2024.

Los equipos ubicados del quinto al octavo lugar disputarán la Copa Jorge Desagastizabal y los que quedan del noveno al décimo segundo jugarán la Copa Fabián Sosa.

En las tres copas, las semifinales y finales se jugarán con series al mejor de tres partidos.



