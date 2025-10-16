Cali Zárate clasificó a los cuartos de final del M15 en Santiago de Chile

El correntino Carlos María Zárate disputará por quinta vez la instancia de cuartos de final de un torneo Future en el circuito intenacional de tenis.

El joven de 20 años superó este jueves la segunda ronda del M15 de Santiago de Chile, torneo que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo.

Por la segunda ronda del certamen chileno, Zárate (802 en el ránking de la ATP) eliminó al local Bastian Malla por 6-4, 3-6 y 6-2 después de 2 horas y 49 minutos de juego en la cancha Nº 3 del Club Sirio.

Para Zárate será la quinta oportunidad en que dispute una instancia de cuartos de final en un Future y buscará su tercera semifinal.

En el 2025 se metió en las semifinales de un M15 en San Salvador de Jujuy y en un M15 de Santiago de Chile.

Por el pase a la semfinal, Zárate se medirá este viernes al también argentino Fernando Cavallo (987) que viene de eliminar a Lucio Ratti (865) por 6-2 y 7-6 (5).

Monzón ingresó de manera directa al cuadro principal del certamen chileno y en la primera ronda venció a l chileno Jorge Abde Celis con un doble 6-3.

También formó parte del torneo, el correntino Ignacio Monzón (734) que en primera ronda perdió con Ratti por 6-1 y 6-2.

Participación en dobles

Carlos María Zárate también tendrá actividad este viernes por el cuadro de dobles en el M15 de Santiago de Chile.

El correntino junto a Thiago Cigarran enfrentarán al chaqueño Julián Cundom y al chileno Benjamín Torres Fernández.

En al ronda inicial, Monzón y Cigarran superaron a los hermanos uruguayos Federico y Joaquín Aguilar Cardozo por 2-6, 6-2 y 13-11.

Por su parte, Monzón en dupla con Fermín Tenti quedaron eliminados en la primera ronda al caer contra los también argentinos Manuel Mouilleron Salvo y Lucio Ratti por 3-6, 6-3 y 14-12.