Krujoski llega a La Pampa con el objetivo de descontar puntos con el líder del campeonato

La décima fecha del Turismo Carretera 2000 se comenzará a transitar este viernes con la jornada de entrenamientos en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay.

El correntino Humberto Krujoski llega hasta la ciudad pampeana con el objetivo de descontarles puntos al líder del campeonato, su compañero de equipo Agustín Canapino.

El trazado pampeano es de 4.148 metros y son 15 los pilotos que se anotaron para la décima fecha de las 12 previstas para la categoría en el presente año.

La fecha anterior se concretó en Paraná, donde Krukoski con un Renault que prepara el AXION energy Sport quedó octavo y sexto en las finales de la novena fecha para consolidarse entre los cinco mejores del campeonato.

“Terminó el fin de semana de Paraná, una fecha dura con algunos contratiempos, con perseverancia, garra y un gran equipo revertimos la tendencia”, contó Krujoski al hacer un balance del fin de semana.

Este viernes la actividad estará reservada para tres tandas de entrenamientos. El sábado 18 habrá otra manga de práctica, mientras que la clasificación será a partir de las 14.40 y la primera final del fin de semana, prevista a 11 vueltas o 15 minutos de duración, se largará a las 17.

La segunda final, diagramada para el domingo 19 a 23 giros o 30 minutos de duración dará inicio a las 12.45.

El Turismo Carretera 2000 otorga un pase para la máxima, el Turismo Carretera, del próximo año. Hoy esa plaza la ocuparía Bernardo Llaver, escolta de Agustín Canapino en el campeonato.

Luego de la presentación en La Pampa, solamente quedarán dos fechas para concluir el campeonato 2026, el primero de la categoría.

La undécima fecha tendrá como sede la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, del 7 al 9 de noviembre, y el premio coronación será en Mendoza del 28 al 30 del mismo mes.

El AXION energy sport llega a Toay con 6 pilotos, uno de ellos es Krujoski, que buscarán sumar puntos importantes y ser protagonistas en las dos finales del fin de semana para que el equipo pueda mantenerse como puntero del certamen.