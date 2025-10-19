Corrientes: cierran el acceso a un puente en San Lorenzo por la crecida de un arroyo

La Municipalidad de San Lorenzo comunicó que el puente que conecta El Rincón con Colonias Imparciales permanece cerrado al tránsito de manera preventiva, debido a los daños ocasionados por la crecida del arroyo tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

El fenómeno provocó el socavamiento de la calzada en uno de los accesos, lo que obligó a las autoridades a interrumpir el paso vehicular para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los vecinos.

Desde el municipio adelantaron que este lunes se llevarán a cabo tareas de reparación para solucionar el inconveniente y restablecer la circulación lo antes posible.

Asimismo, se solicitó a los conductores y vecinos de la zona evitar transitar por el sector afectado y utilizar caminos alternativos hasta que las condiciones del puente sean seguras nuevamente.