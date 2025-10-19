Entraron a robar a una casa y fueron sorprendidos por la Policía

La Policía de Corrientes informó este domingo que logró frustrar un robo y secuestró varios elementos en la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados fueron alertados sobre la presencia de personas desconocidas que habían ingresado a un domicilio del barrio 192 Viviendas.

Ante el hecho, los efectivos se dirigieron al lugar y realizaron un rastrillaje por las zonas aledañas, logrando divisar a dos sujetos cuyas características coincidían con las brindadas en la denuncia.

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga, arrojando en la vía pública diversos elementos de dudosa procedencia, entre ellos: cables de distintos calibres (1 mm, 2.5 mm, 4 mm y 6 mm, con un total de 100 metros), una sartén, una mochila, juguetes, y una ventana tipo ventiluz.

Todos los objetos fueron secuestrados preventivamente bajo las formalidades legales correspondientes, mientras se continúa con las diligencias de identificación y esclarecimiento del hecho.

Las actuaciones están a cargo de la comisaría jurisdiccional, que sigue con las tareas investigativas para determinar la participación de los sospechosos y el origen de los elementos recuperados.