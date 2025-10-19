Borget mejoró su registro y ganó en el Nacional de Clubes

La Copa Nacional de Clubes Mayores de atletismo que se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) tuvo como una de las figuras destacadas al correntino José Carlos Borget.

A lo largo del fin de semana, entre los varones, “una de las mejores actuaciones le correspondió al correntino Borget: 66,96 m. en lanzamiento de jabalina, marca que lo ubica en el octavo lugar del ranking nacional permanente”, destaca la propia página de la Confederación Argentina de Atletismo.

El podio, en la competencia que organizó la Federación Atlética Metropolitana, lo completaron Bruno Arce (61,20) y Mayco Coria (60,17).

La actuación en el Cenard le permitió a Borget mejorar su marca personal que había logrado a los 19 años. Luego de un paso por el levantamiento olímpico de pesas, regresó al lanzamiento de jabalina y se está consolidando con cada presentación.

“El objetivo es para fines de este año llegar a los 70 metros”, comentó Borget, representante de Corrientes Corre, en contacto con El Litoral.

“En el 2026 quiero ser parte de la selección Argentina para participar de los Juegos Odesur por primera vez”, agregó.

