Argentina perdió la final del Mundial Sub 20

Con dos goles de Yassir Zabiri en el primer tiempo, Marruecos venció a la Argentina en la final del Mundial Sub 20 de fútbol que se disputó en Santiago de Chile.

En el segundo tiempo, Argentina dominó las acciones pero tuvo escasas situaciones para descontar. De esta manera, el equipo de Diego Placente quedó a las puertas del séptimo título en el certamen, una cuestión que le hubiera permitido ampliar la ventaja sobre Brasil (5) como el máximo ganador histórico, pero deberá conformarse con el segundo escalón.

La jugada del primer tanto llegó tras una situación cargada de tensión: a los 9 minutos, el cambiando africano pidió la intervención del VAR por una posible falta dentro del área de Barbi sobre Zabiri. Después de varios minutos de revisión, el árbitro Mariani determinó que la infracción había sido afuera por centímetros y sancionó tiro libre y tarjeta amarilla para el arquero argentino. Sin embargo, la resolución no trajo alivio: en la ejecución, Zabiri clavó un golazo que puso el 1 a 0.

Apenas unos minutos después, a los 28 del primer tiempo, Marruecos volvió a golpear. En una contra letal, Othmane Maamma desbordó por derecha y envió un centro preciso para que Zabiri, otra vez, definiera de volea y firmara el 2-0. Doblete para el atacante del Famalicão y un golpe inesperado para el equipo de Diego Placente, que no encontraba respuestas ante la velocidad y la eficacia del rival.

Después Argentina se adueñó de la pelota y se instaló en campo rival. Durante el primer tiempo sufrió algunas contras. En el complemento, el juego fue dominado por la albiceleste pero careció de profundidad frente a un rival que se retrasó y defendió correctamente la diferencia.

Más allá del mal arranque, el partido también marcó el final de una racha notable: Santino Barbi llegó a la final con una marca de 393 minutos sin recibir goles, la mejor imbatibilidad de un arquero argentino en la historia de los Mundiales Sub 20. De esta manera, superó los registros de Andrada (339m en 2011) y Gomes Gerth (308m en 2023), pero vio caer su récord justo en el momento más decisivo del torneo.