Empedrado arriesga su invicto frente a Mandiyú

En forma completa se disputará este sábado la cuarta fecha de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino.

Los diez partidos fueron distribuidos en seis canchas, incluida la de Mburucuyá, en el interior provincial.

El torneo que reúne a equipos de Primera A y B en la Liga Correntina llega a la mitad de la fase de grupos y por lo tanto comienza a definirse quienes lucharán por clasificar a los octavos de final.

Una vez que concluya la primera etapa (una rueda en cada zona), los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final junto a los dos mejores terceros.

El encuentro destacado de la jornada sabatina lo protagonizarán Empedrado, líder e invicto en la Zona A, y Mandiyú, que viene de conseguir su primera victoria en el certamen.

Otro juego importante será el que pondrá frente a frente al puntero de la Zona B, Curupay, y su inmediato perseguidor, Sacachispas.

Mientras que el líder del Grupo C, Cambá Cuá, defenderá su lugar de privilegio frente a Lipton.

El programa de partidos de la cuarta fecha es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 17;00 Doctor Montaña vs. San Jorge.

Cancha de Boca Unidos: 14;30 Talleres vs. Yaguareté y 16;30 Quilmes vs. Boca Unidos.

Cancha de Lipton: 16;00 Huracán vs. Villa Raquel y 18;00 Lipton vs. Cambá Cuá.

Cancha de Ferroviario: 16;00 Ferroviario vs. Barrio Quilmes y 18;00 Empedrado vs. Mandiyú.

Cancha de Libertad: 16;00 Libertad vs. Rivadavia y 18;00 Sacachispas vs. Curupay.

Cancha de Mburucuyá: 16;00 Mburucuyá vs. Peñarol.

Tendrán fecha libre Independiente (zona B) y Sportivo (zona C).

Así se ubican

Cumplidas tres fechas, las posiciones en la Copa de la Liga son las siguientes:

Zona A: Empedrado 9 puntos, Talleres y Yaguareté 7, Mandiyú y Villa Raquel 4, Huracán y Boca Unidos 1, y Quilmes 0.

Zona B: Curupay (3 PJ) 9 puntos, Sacachispas (2) 6, Peñarol (2) 4, Mburucuyá (3) e Independiente (3) 3, Rivadavia (2) 1 y Libertad (3) 0.

Zona C: Cambá Cuá (3) 7 puntos, Sportivo (3) 6, Doctor Montaña (3) y Lipton (2) 4, San Jorge (2) 3, Ferroviario (3) 1 y Barrio Quilmes (2) 0.