Casi 4.000 correntinos deben retirar su DNI antes de las elecciones

A tan solo días de las elecciones legislativas, unas 4.000 personas en toda la provincia de Corrientes aún no retiraron su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para poder votar el próximo domingo. Ese día permanecerán abiertas las sedes para los que deseen buscar sus documentos.

Documentos sin retirar

El director del Registro Provincial de las Personas, Pablo Cano, confirmó en diálogo con El Litoral que las dos localidades con mayor cantidad de documentos pendientes son Goya y la ciudad de Corrientes.

“En Capital 381, pero esta vez en la delegación que más hay es en Goya que hay 461, pero en total en toda la provincia son 4.000”, detalló a este medio.

Cano remarcó que la situación se repite cada año electoral, pero esta vez el número preocupa por la cercanía de la fecha de votación. Sin el documento no se podrá votar, por lo que instan a los correntinos que realizaron trámites de actualización, renovación o duplicado a acercarse cuanto antes a la sede correspondiente.