Independiente consiguió su primer triunfo en el Clausura

Independiente venció por 3-0 a Platense en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el partido pendiente de la fecha 6 del Clausura que se disputó este viernes y que se había postergado por los incidentes ante Universidad de Chile.

El Rojo consiguió su primer triunfo en el torneo, además de cortar una racha de 15 partidos sin ganar aunque se mantiene en el último puesto del Grupo B.

Los goles los marcaron Gabriel Ávalos en el primer tiempo, con polémica por un supuesto offside, y Felipe Loyola y Lautaro Millán en el segundo.

El ambiente de la jornada estuvo marcado por el recibimiento hostil de los hinchas a los futbolistas del Rojo, que llegaron a este duelo sin victorias en los últimos 117 días. “Jugadores...”, fue el cántico elegido antes de que la pelota empiece a rodar para exigirle al plantel un cambio de actitud inmediato. Vale destacar que la última alegría del club sucedió el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina y, sobre el torneo local, hay que remontarse al 19 de mayo en la victoria 1-0 sobre Boca Juniors en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Con el triunfo, Independiente se aferra a la compleja ilusión de seguir con chances de clasificar a los playoff del Torneo Clausura, aunque deberá ganar sus tres compromisos restantes contra Atlético Tucumán como local, Deportivo Riestra en condición de visitante y Rosario Central en Avellaneda, mientras espera resultados ajenos.

Ganó Rosario Central

Rosario Central se impuso 1-0 ante Sarmiento en los 45 minutos pendientes de la fecha 7 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El único tanto del encuentro fue obra de Ángel Di María de penal.