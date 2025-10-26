Queda un lugar disponible para los cuartos de final del Pre Federal

Se disputó la décima fecha del Pre Federal de básquetbol en Corrientes y tres equipos lograron su pasaporte a los cuartos de final, por lo tanto queda un lugar disponible para la única ronda de playoffs.

En la Zona A, San Martín de Curuzú Cuatiá superó como local a Español de Santa Lucía 83 a 70 para sellar su pasaje a los cuartos de final.

El jugador destacado del encuentro estuvo en el actual campeón provincial y fue Eduardo Santamarina que anotó 29 puntos.

Por el mismo grupo, Córdoba consiguió una valiosa victoria como visitante sobre Unión de Goya (foto) por 74 a 71.

En el equipo capitalino, que ya estaba clasificado a la próxima ronda, sobresalió Cristián Ojeda con 26 puntos, mientras que en el conjunto goyano lo hizo Facundo Rojas con 21.

Por su parte, en un duelo entre equipos capitalinos, Pingüinos superó como visitante a El Tala 69 a 61. Los goleadores del juego anotaron 22 puntos: Luciano Cárdenas (Pingüinos) y Julio Coutada (El Tala).

El equipo de la banda negra se mantiene como líder del grupo, mientras que el albiverde quedó sin posibilidades de clasificar y permitió el acceso a cuartos de Unión y San Martín.

En la Zona B, el nuevo clasificado es Amad de Goya pese a que perdió en su visita a Monte Caseros. La caída como local de Hércules favoreció al conjunto goyano que avanzó a los cuartos de final.

En Monte Caseros, el único invicto del certamen de primera división, San Lorenzo, derrotó a Amad de Goya 86 a 72.

En el equipo vencedor, Héctor Martirena con 14 puntos y Tobías Zambón con 12 fueron sus referentes en la ofensiva, en tanto que Natalio Montti con 22 lo fue en el visitante.

En la ciudad de Corrientes, Atlético Saladas no dejó dudas y superó de manera abultada a El Tala 70 a 48 con 14 tantos de Héctor Fochesatto y 12 de Agustín Niveyro. En el local, el goleador resultó Agustín Barrios con 13.

Mientras que Alvear logró un importante triunfo sobre Sportiva Esquinense 76 a 71 y mantiene la ilusión de llegar a los cuartos de final.

En el partido que se disputó en el barrio Aldana de la capital provincial, Lautaro Roldán con 24 puntos fue el goleador del dueño de casa, en la visita resultó Elías Oviedo con 17.

Cuartos de final

Cuando restan dos fechas para concluir la Fase Regular, siete equipos ya se aseguraron un lugar en los playoffs (cuartos de final).

En la Zona A ya están los cuatro clasificados: Pingüinos, Córdoba, Unión de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá.

Mientras que en la Zona B, los tres clasificados son San Lorenzo de Monte Caseros, Atlético Saladas y Amad.

Así se ubican

Cumplidas 10 fechas del Pre Federal de primera división en el básquetbol correntino, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Pingüinos 18 puntos, Córdoba 17, Unión de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá 15, El Tala 12 y Español de Santa Lucía 10.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 20 puntos, Atlético Saladas 18, Amad de Goya 16, Alvear 14, Hércules 13 y Sportiva Esquinense 12.

Lo que viene

La décimo primera fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, contempla estos encuentros:

San Martín de Curuzú Cuatiá vs. El Tala.

Español de Santa Lucía vs. Córdoba.

Pingüinos vs. Unión de Goya.

Atlético Saladas vs. San Lorenzo.

Sportiva Esquinense vs. Hércules.

Amad de Goya vs. Alvear.