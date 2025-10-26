Quiénes eran las nueve víctimas fatales del micro que chocó y cayó a un arroyo en Misiones

De los nueve muertos confirmados hasta el momento en el trágico accidente entre un micro y un auto, al menos cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

En la madrugada del domingo, un micro de pasajeros chocó con un auto particular en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en la zona de El Yazá, un tramo comprendido entre las localidades de Oberá y Campo Viera.Entre las víctimas fatales hay seis hombres y tres mujeres. Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para los trámites médicos y legales previos a la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Según el medio El Territorio, se trata de Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

Hubo además 29 heridos, de edades entre los 5 y 67 años, que fueron trasladados a los hospitales de Oberá y de Campo Viera, y cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas. Hay 21 personas internadas con lesiones de diferente gravedad.

La noticia sacudió a toda la provincia y, especialmente, a los compañeros y docentes de la universidad, que rápidamente se volcaron a las redes sociales para expresar su dolor y acompañar a las familias de las víctimas.

El mensaje del Centro de Estudiantes: “Construir memoria con amor y compromiso”

Tras conocerse que varias de las víctimas eran alumnos de la universidad, el Centro de Estudiantes de la UNaM en Oberá emitió un comunicado en el que llamó a la comunidad a “construir la memoria de los fallecidos con amor, compromiso y solidaridad”.

“Hoy nos toca despedir a compañeros y compañeras que formaban parte de nuestra casa de estudios. El dolor es inmenso, pero creemos que la mejor manera de honrar su paso por la universidad es recordarlos con el corazón y seguir luchando por una comunidad más unida y solidaria”, expresaron desde la agrupación estudiantil.

El mensaje fue acompañado por muestras de apoyo y condolencias de distintas organizaciones, que se sumaron al pedido de acompañar a las familias en este momento tan difícil.

Las autoridades universitarias decretaron duelo y suspendieron provisoriamente las actividades en señal de respeto y acompañamiento a los allegados de las víctimas.

Las causas de la tragedia

Mientras tanto, los investigadores trabajan para esclarecer las causas del accidente. Por ahora se logró establecer que un micro de la empresa Sol del Norte impactó con un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, rompió el guardarraíl y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo al relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.