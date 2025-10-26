El presidente Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo

El presidente Javier Milei votó este domingo en las elecciones legislativas 2025 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro.

Milei llegó a la UTN minutos después de las 11 de la mañana, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El primer mandatario saludó a los militantes antes de entrar al centro de votación y tuvo que esperar algunos minutos para poder votar. Mientras aguardaba, saludó a los militantes desde la puerta.

Una vez que votó, el Presidente se sacó la habitual foto antes de meter la boleta y luego salió del edificio universitario.

A la salida se tomó imágenes con los militantes que lo esperaban en la puerta y se retiró del lugar sin hacer declaraciones a la prensa.

Más tarde, en su cuenta personal de la red social X (exTwitter), escribió: "Ya cumplí con mi deber cívico. Fin".

Más temprano votó el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, quien dejó en claro que su objetivo para estas elecciones legislativas nacionales es acortar la brecha con el peronismo en el principal distrito electoral del país.

“Mi expectativa es remontar la distancia respecto de septiembre. Veremos, tengo fe”, sostuvo Santilli luego de votar en una escuela de Tigre.

El candidato reconoció que el tramo final hacia las urnas estuvo marcado por la tensión. “Ha sido una campaña difícil, distinta, corta, apenas 18 días. He puesto toda la actitud y la garra”, remarcó.

Unos minutos antes de Santilli, votó José Luis Espert, quien hasta hace algunas semanas ocupaba ese primer lugar en la lista de La Libertad Avanza.

El legislador libertario llegó pasadas las 9:30 a una escuela ubicada sobre la calle Pedro de Mendoza al 2600, en la localidad bonaerense de Beccar. Al ser consultado por la prensa, se limitó a dar un breve testimonio.

“Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, fueron sus primeras palabras.

Cuando los periodistas presentes le preguntaron sobre su vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, solo respondió que no iba a dar más declaraciones al respecto. “Todo lo que tenía que decir, lo dije al principio, no tengo nada más”, sostuvo.

Ante las repreguntas sobre su imagen en la boleta, el legislador insistió con su negativa sobre el tema y sumó: “Es ubicarme en los lugares que me corresponden, yo los respeté a ustedes, ustedes respétenme a mí”.

