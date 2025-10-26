Corresponsales internacionales denuncian "obstáculos impuestos por el oficialismo"

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) expresó su “enérgica preocupación” por los "obstáculos impuestos por el oficialismo" a los periodistas internacionales para cubrir las elecciones legislativas de este domingo. El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, invitó a los corresponsales a llevar adelante su trabajo desde el búnker unificado de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

En un comunicado, la entidad que agrupa a más de 90 corresponsales de medios extranjeros, afirmó que “diversos reporteros han visto denegadas o canceladas sus acreditaciones sin justificación válida”, y que se les “impidió ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”.

Y continúa: "Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad".

Al igual que en las elecciones presidenciales de 2023, la sede de La Libertad Avanza será el Hotel Libertador. Allí el presidente Javier Milei pasó dos meses después de ser electo, antes de mudarse a la Quinta de Olivos.

Acera consideró que las restricciones impuestas a la prensa “afectan el ejercicio del derecho a informar y la libertad de expresión” y solicitó la intervención de las autoridades electorales para “garantizar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.

“Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático”, concluyó la asociación.

Por su parte, Taiana replicó en sus redes el comunicado de la Asociación y afirmó: “Ante las trabas que el gobierno nacional impone a los corresponsales extranjeros para la cobertura de las elecciones del 26 de octubre, Fuerza Patria los invita a cubrirlas desde su ‘búnker’, en ciudad de La Plata. Todos son bienvenidos @CorresponsalAR”.

Página 12