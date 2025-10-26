Regatas enfrenta a Pinheiros en su regreso a la Liga Sudamericana

Luego de tres años, Regatas Corrientes concretará este lunes su regreso a la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB), torneo que se adjudicó en dos oportunidades.

El debut en la temporada 2025 será frente a Pinheiros de Brasil. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo D, tendrá como sede el polideportivo León Codou de Asunción, Paraguay, y dará inicio a las 17.40.

La última zona clasificatoria también la integran el local San José y Loenes de Quilpué, Chile. Estos equipos cerrarán la primera jornada a partir de las 20.10.

Regatas Corrientes armó un equipo competitivo que apunta a llegar al Final Four. La primera prueba será un complicado Grupo D donde necesita quedar entre los dos mejores para avanzar a los cuartos de final.

El plantel correntino contará en Asunción con el pivote Tayavek Gallizi que irá sumando minutos paulatinamente y que es una de las apuestas fuertes de la temporada.

Los conducidos por Juan Manuel Varas disputó cinco partidos en la Liga Nacional de Argentina donde cosechó tres triunfos y llega de una inesperada caída frente a Unión de Santa Fe en la capital correntina.

El primer rival de Regatas será Pinheiros que llegó a Asunción después de vencer a Baurú en su tercera presentación de la temporada en la liga de su país con un gran juego de su perímetro.

Luego del juego de este lunes, Regatas enfrentará a Leones el martes desde las 17.40, mientras que el miércoles 29 se medirá con el local San José pero a partir de las 20.10.