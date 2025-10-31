La 16° Batalla del Puente trae a Corrientes la defensa de títulos y el cierre de año más ambicioso

Sin dudas, la histórica 16° Batalla del Puente concentrará lo mejor del MMA regional en un cierre de 2025 muy auspicioso. La gran propuesta de revalidar títulos y confirmar el excelente momento de varios luchadores destacados del país serán los aspectos sobresalientes de la noche de este sábado 1 de noviembre.

El espectáculo de artes marciales mixtas de mayor crecimiento y nivel en el mundo vuelve a la jaula a partir de las 20 horas en las instalaciones del Club Córdoba.

Combate principal: Ibáñez vs. Ru

El combate principal de esta edición tendrá otra vez en escena al correntino "Juanjo" Ibáñez (70 kgs), referente a nivel sudamericano con importantes compromisos internacionales en su haber. Ibáñez se medirá ante el santafesino Jesús "Mapache" Ru defendiendo el cinturón de la franquicia, en una batalla clave para consolidar su lugar de privilegio en la región.

Títulos en juego y duelos correntinos-santafesinos

La noche estará marcada por la defensa de otros dos cinturones destacados:

Duelo de Semifondo (66 kgs): El local Pablo "El Niño" Flores se medirá en la jaula ante Elías "Niño" Ru , también santafesino y hermano de Jesús. Este combate pondrá en juego otro título, consolidando una escena de alto nivel entre exponentes destacados del país.

Título Femenino (53,5 kgs): Valeria "Foxi" Ibáñez pondrá en juego su cinturón ante Katherine "La 22" Mansilla en lo que se perfila como una preliminar sobresaliente.

Además, en otro de los momentos más destacados, se pondrá en juego el Título EMP (El Más Picante), entre "Chucky" Olmedo y Emanuel "El Espartano" Báez, en 66 kgs.

Velada completa para el NEA

La nueva velada, única para el NEA, estará compuesta por un total de 15 combates en todas las categorías, incluyendo:

MMA Profesional y Semi Profesional .

Destacadas peleas de Kickboxing Semi Profesional .

Encuentros de MMA Amateur.

Con respecto a las entradas, se informó que las boleterías del club céntrico se abrirán minutos antes del inicio de la velada de este sábado.