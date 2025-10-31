Nordeste debuta frente a San Juan en el Argentino Juvenil

El Campeonato Argentino Juvenil Sub 17 de rugby se pondrá en marcha este sábado 1 de noviembre y Nordeste buscará el tan ansiado ascenso a la zona Campeonato.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste enfrentará como visitante a su par de San Juan. El encuentro, que dará inicio a las 16, corresponde a la primera fecha de la zona Ascenso 3.

El certamen es el más importante en lo que se refiere al rugby juvenil a nivel nacional. La jornada inaugural comenzará este fin de semana y será la primera de dos fechas que se disputarán a lo largo de todo el país en los distintos clubes participando como locales, mientras que el tercer, cuarto y quinto día de competencia se realizarán íntegramente en las instalaciones de San Juan Rugby Club entre el 16 y 23 de noviembre.

Competirán un total de 16 equipos de uniones provinciales, los cuales estarán divididos en dos zonas de ocho equipos cada una: Zona Campeonato (1° al 8°) y Zona Ascenso (9° al 16°), según el ordenamiento logrado en la prueba de 2024.

Nordeste quedó en el puesto 13 el pasado año, por lo tanto se mantuvo en la zona Ascenso. En el 2025 el primer objetivo pasa buscar uno de los dos primeros lugares del grupo y asegurarse la permanencia.

La zona Ascenso 3 de completa con Entre Ríos y Oeste de Buenos Aires. Mientras que en Ascenso 4 están Chile, Mar del Plata, Santiago del Estero y Uruguay.

El equipo que gane el Ascenso (noveno lugar del Argentino, jugará en la zona Campeonato en el 2026, en tanto que el que finalice último (16º) bajará al Select 12.

En la segunda fecha, Nordeste será local de Oeste, mientras que contra Entre Ríos jugará en suelo sanjuanino.

Plantel de Nordeste

El seleccionado de Nordeste tiene como entrenador a Genaro Carrió, en tanto que el plantel viajó con 25 jugadores a San Juan.

Los jugadores convocados para la primera fecha son: Gonzalo Gutiérrez, Diago Romero, Yoshitari Quiñones, Maximiliano Autcher, Felipe Prieto, Juan Cruz Soto, Ángel Segovia, Bautista Yaya, Tomás Miró, Joaquín Cocomarola, Francisco Azula, Sebastián Arreseygor, Jeremías Bieski, Federico Cabrera y Lucas Schiavi.

La nómina se completa con Juan Braun, Juan Bautista Verlick, Estanislao Drosse, Juan Benjamín Moreyra, Artemio Brianti, Ignacio Gandara, Nicolás Beker, Lisando Piragine, Elías Gnus y Lautaro Yaya.