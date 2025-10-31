Una niña correntina necesita ayuda para continuar con su tratamiento en el Garrahan

Samara Brítez, atraviesa un delicado problema de salud tras ser diagnosticada con un posible tumor ocular. La niña recibió atención en el hospital de Ituzaingó, de donde es oriunda, y luego fue trasladada al Juan Pablo II en Capital. Debido a su delicado estado, debe atenderse en el Hospital Garrahan y necesita costear los gastos para su familia.

Samara atraviesa un delicado diagnostico

Todo comenzó con molestias que llevaron a sus padres a realizar varias consultas en el hospital de Ituzaingó. Luego de los primeros estudios, Samara fue derivada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en Corrientes, donde los médicos confirmaron la necesidad de nuevos análisis y una probable derivación al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde continuará con su tratamiento.

Ante esta situación, su familia lanzó una campaña solidaria para poder cubrir los gastos de traslado, estudios y estadía durante el tiempo que dure la atención médica.

Cómo pueden colaborar con su familia

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias Sulma.590 o al CVU 240000003100061662724266, a nombre de Sulma Elizabet Ferreira de Campos, mamá de Samara. También pueden comunicarse al 3755 22-5618 para brindar su ayuda.

La familia agradece profundamente el apoyo, la difusión y la solidaridad de todos los que acompañan a Samara en esta lucha por su salud.