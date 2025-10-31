Se rompe el PRO en Diputados: los legisladores de Bullrich se suman a La Libertad Avanza

A menos de una semana de las elecciones, comenzó el reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso y los diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, hasta hoy integrantes del PRO en Diputados, anunciaron que rompen el bloque para ir a La Libertad Avanza.

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Algunos integran hasta hoy la bancada amarilla que preside Cristian Ritondo, y otros fueron electos el domingo y asumirán el 10 de diciembre en LLA.

La acción tiene el aval de la Ministra de Seguridad, enojada con Mauricio Macri por “errores estratégicos” como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de acompañamiento en la campaña porteña.

Según explicaron fuentes bullrichistas, la decisión fue adoptada “en línea con el contundente triunfo del domingo pasado” y destacaron que “la sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”.

Arabia fue el primero en marcar la necesidad de explicitar con hechos la robustez dentro del espacio. Los diputados que ahora ingresarán al bloque oficialista “estaban con la Libertad Avanza, pero no había sido explicitado todavía, para evitar roces”, indicaron las fuentes.

“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado y la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso recae además en aquellos diputados que responden Bullrich que tienen mandato hasta 2027″, abundaron.

Un dirigente cercano a Bullrich, ante la consulta de este medio, fue gráfico: “Fue un error estratégico (del expresidente) haberlos echado del partido y ahora no puede contarlos para su negociación”. En la intimidad, señalan, la ministra nacional asegura: “Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”.

El pasado 30 de agosto, Arabia fue expulsado del partido, donde ocupaba el cargo de vicepresidente. La resolución, que firmó Macri en calidad de titular del PRO, también incluyó al dirigente Pablo Walter, y argumentó que la expulsión se debió a inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo. Esa fue la explicación formal. De manera informal, la salida se debió por su cercanía con los libertarios.

Cerca de Ritondo, también ante la consulta de este medio, reconocieron esta semana que había un grupo de diputados bullrichistas que “estaban muy enojados con Macri” y descontaban que la salida del bloque, que perderá representatividad desde el próximo 10 de diciembre, era inminente. “Son los que entraron o renovaron por LLA y no por PRO, inclusive muchos de ellos tienen buena relación con Cristian”.

Uno de los dirigentes que ya había reconocido el malestar de los diputados cercanos a la ministra nacional con Macri es el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “El bloque de La Libertad Avanza crece mucho y también crece porque el sector de Patricia Bullrich o se integra o arma un bloque aparte del PRO en interbloque con LLA. Vienen de echar del partido a Pablo Walter y a Damián Arabia, ellos hoy no se sienten representados con el PRO”, señaló.

(Con información de Infobae)