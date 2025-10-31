Llegó el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, llegó a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales en la Cancillería para asumir formalmente el cargo.

El nombramiento de Peter Lamelas marca un episodio clave en la relación bilateral, en un contexto de fortalecimiento económico y político entre ambos países.

Según detalló en su comunicado la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, Lamelas aterrizó en el país y se prepara para asumir de manera oficial su puesto en Buenos Aires en los próximos días.

Todo esto conforme fue establecido tras su confirmación por el Senado de Estados Unidos el 18 de septiembre de 2025.