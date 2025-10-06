Condenaron a 9 años de prisión a un hombre por abusar de una mujer sordomuda

El Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes condenó este lunes a Héctor Daniel Ríos a nueve años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una mujer sordomuda de la localidad de Santa Rosa.

El fallo fue dictado por el tribunal presidido por la Dra. María Mercedes Leconte, e integrado por la Dra. Ana del Carmen Figueredo y el Dr. Darío Ortiz, completando así la sentencia del juicio oral iniciado la semana pasada. Ríos permanecerá detenido bajo prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

Representación gratuita y acompañamiento a la víctima

La víctima, una mujer con discapacidad, acudió a comienzos de este año al Centro de Atención Integral de Violencia de Género, desde donde se activó la intervención del doctor Rudy Pérez, asesor jurídico penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, quien asumió su representación como querellante gratuito.

El Ministerio destacó la importancia de la Asesoría Penal Gratuita como herramienta de acceso a la justicia para víctimas de delitos graves y de violencia de género, garantizando acompañamiento legal y contención humana durante todo el proceso judicial.

“Este caso reafirma el compromiso del Estado provincial con las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, para que puedan acceder a la justicia y obtener una reparación efectiva”, expresó el Dr. Pérez.

Acceso a la justicia en Corrientes

La Asesoría Jurídico Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda representación legal gratuita a víctimas de abusos sexuales, violencia de género y otros delitos graves, acompañándolas desde la denuncia hasta la sentencia para garantizar sus derechos y el acceso equitativo a la justicia.