Fuerte sanción al hincha de Boca que ingresó al campo y fue golpeado por el correntino Salas

El hincha de Boca Juniors, Uriel Hamra (20), quien ingresó al campo de juego de la Bombonera y fue golpeado por el correntino Maximiliano Salas, recibió una dura sanción por parte del programa Tribuna Segura: se le aplicó el Derecho de Admisión por un período de dos años.

La sanción, considerada la máxima impuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en esta materia, implica el ingreso del joven a la base de datos de personas con prohibición de acceso a los estadios.

Las contravenciones aplicadas

La Fiscalía de la Ciudad, a través de la Unidad Sur, le abrió una causa a Hamra por dos contravenciones específicas:

Artículo 111: Ingresar a una zona del estadio sin la debida autorización.

Artículo 119: Incitar al desorden.

La gravedad de la falta se vio incrementada debido a que, si bien Hamra manifestó que ingresó porque la puerta "estaba abierta", la Ciudad comprobó que había personal de seguridad privada en el sector.

Complicación para Boca y posible recurso

Al momento de ser retirado del campo, Hamra portaba una credencial de prensa a su nombre que había sido entregada por la secretaría de prensa del Club Boca Juniors. Sin embargo, el hincha se presentó públicamente como tal y no como periodista, lo que añade una complicación parcial para la institución Xeneize.

Hamra tiene la opción de solicitar una reconsideración de la sanción o esperar a que la Justicia archive la causa para intentar salir de la lista de prohibidos. No obstante, fuentes de Tribuna Segura aseguraron que, independientemente de lo que resuelva la Justicia porteña, la sanción de dos años de inadmisión se mantendrá.

Situación de Maximiliano Salas

En cuanto al jugador de River Plate, Maximiliano Salas, quien fue captado en video lanzando un golpe al hincha, su situación legal permanece en stand-by.

La Fiscalía Sur está a la espera de la declaración de Uriel Hamra, quien tiene una causa abierta como victimario, pero podría tener otra como víctima.

Sin sanción: si Hamra repite su versión pública de que Salas no tuvo intención de agredirlo y solo intentaba bajarle el teléfono celular, el delantero de River no recibirá sanción.

Posible imputación: en caso de que Hamra cambie su versión y se presente como agredido, Salas será imputado y deberá declarar, iniciándose un proceso judicial.

Hasta el momento, el sumario policial sobre el hecho aún no ha llegado a la fiscalía, por lo que el proceso judicial avanza lentamente.