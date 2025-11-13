Leonardo Mayer vuelve a jugar en una jornada especial

Después de dos años de su último partido en el circuito internacional, Federico Del Bonis tendrá su partido despedida y enfrentará a su amigo Leonardo “Yacaré” Mayer.

En el marco de la semana del M15 de Azul, Buenos Aires, este viernes desde las 19 en la cancha ocho del Club de Remo, el tenista local tendrá su partido homenaje y jugará con su compañero y también campeón de Copa Davis.

Delbonis, quien decidió retirarse del circuito hace casi dos años, cerrará así una trayectoria de 16 temporadas, con un registro de 164 victorias, 200 derrotas y dos títulos ATP: San Pablo 2014 y Marrakech 2016, ambos en polvo de ladrillo.

Luego de tomarse el tiempo necesario para procesar su trayectoria, el ex número 33 del mundo decidió poner punto final en el lugar en que todo comenzó, en el Club de Remo de su querida Azul, situada en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la cancha principal lleva su nombre y recibirá al "Yacaré", retirado en 2022, en el Challenger de Corrientes, y compañero de aquella inolvidable coronación en Zagreb, Croacia, junto a Juan Martín Del Potro y Guido Pella.

Cabe recordar que el octavofinalista de Roland Garros 2021 se aseguraría un lugar eterno en la historia del tenis argentino al ganar el punto decisivo de aquella definición en el viejo continente, venciendo 6-3, 6-4 y 6-2 al gigante local Ivo Karlovic para darle al país la única ensaladera de plata hasta el momento