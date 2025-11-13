Regatas logró cinco podios en el Argentino indoor

El Club San Fernando de Buenos Aires fue la sede del Campeonato Argentino de Remo Indoor, en donde el Club de Regatas Corrientes logró cinco podios.

La delegación Fantasma estuvo compuesta por 10 deportistas, a los que se sumaron como acompañantes los entrenadores Leandro López Rivadeneira y Alejandro Gómez Enriquez. Cabe señalar que esta modalidad se basa en competencias en el remo ergómetro.

En cuanto a los resultados, Lorenzo López Rivadeneira se consagró campeón en la categoría Sub12, María Florencia Falzetti lo hizo en Máster A y Antonio Méndez en Máster B. Por su parte, Federico Méndez se colgó la medalla de plata en Sub12 y Lorena Sadovey logró un tercer puesto en Máster C.

El Argentino también sirvió como parte del proceso selectivo de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), donde participaron también los atletas remeros.

En la evaluación selectiva Ángeles Ayala fue 8° en Categoría Junior, Fiorela Méndez 7° en Sub23, lo que las metió a las dos dentro del Top 10 y clasificadas a la siguiente etapa que será una evaluación en el agua del 28 al 30 de noviembre en Tigre.

Además, Juan Matías Slootman, que estando también dentro del proceso de selección logró un sub campeonato argentino en la categoría PR3.