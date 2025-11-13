Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once

A las 8 de la mañana de este jueves, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se entregó en los tribunales de Comodoro Py. La decisión se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, que lo vinculó a la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012.

De acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 4, se inició la ejecución de la pena, y se prevé que De Vido sea trasladado esta tarde a la cárcel de Ezeiza, donde se le realizarán los controles médicos de rutina.

Juicio por la "Causa Cuadernos"

Además, a las 10 de la mañana, el exfuncionario participó de manera virtual en la segunda audiencia del juicio por la causa "Cuadernos", junto a los otros 86 acusados. Los jueces le habilitaron una sala privada con conexión a internet para garantizar su asistencia.

Mientras tanto, la defensa de De Vido mantiene vigente un pedido de prisión domiciliaria, que aún espera definición judicial.